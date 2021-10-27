ЗакС одобрил бюджет Петербурга в первом чтении

Заксобрание Петербурга в среду, 27 октября, приняло в первом чтении проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ представил губернатор Александр Беглов.

Доходы спрогнозированы на уровне 874,3 млрд рублей. Расходы - 918,1 млрд. Дефицит составит 43,8 млрд рублей (5,2% к собственным доходам). Беглов пообещал, что из года в год доходы будут увеличиваться на 10% и в 2024 году превысят 1 трлн рублей, как он и обещал перед губернаторскими выборами.

Основными источниками наполняемости городской казны в 2022 году, согласно проекту, будет налог на доходы физических лиц (41,5% доходов) и налог на прибыль организаций (31%).

Расходы бюджета распределены на основе 18 государственных программ Петербурга. Больше всего - 21,5% - планируется направить на программу развития образования. В частности, Беглов пообещал за три года сдать 205 школ и детских садов.

Также в приоритете развитие транспортной системы (18,9%) и развитие здравоохранения (14,7%). В отличие от текущего года, значительные суммы выделяются на финансирование жилищных программ. Беглов пообещал за три года расселить 5 146 коммунальных квартир. На эти цели в 2022-2024 годах хотят направить 9,6 млрд рублей.

На благоустройство за три года планируется направить более 20 млрд рублей. Губернатор отметил, что проекты благоустройства будут реализовываться во всех районах города, а не только в центре.

Резервный фонд городского правительства предусмотрен в 2022 году в объеме 27,5 млрд руб. Это 3% расходов бюджета Петербурга.

Категорически против проекта бюджета не выступила ни одна из фракций. Так, лидер фракции КПРФ Роман Кононенко сказал, что коммунисты не могут поддержать документ, но готовы проголосовать за, если перед вторым чтением будут учтены их предложения. В частности, по его словам, необходимо поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от коронавируса и введенных ограничений, и уменьшить объем госдолга. При этом Кононенко отметил, что предложенный бюджет отличается социальными приоритетами.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский согласился с тем, что это бюджет развития, однако у него тоже возникло немало вопросов к документу. Депутат уверен, что необходимо субсидировать фонд капитального ремонта из казны, чтобы не допустить увеличения взносов на капремонт с населения. Также "яблочник" заявил о непрозрачности концессионного договора "СКА Арены", на строительство которой из бюджета в 2022 году выделят 10 млрд рублей, и некоторых других соглашений государственно-частного партнерства. Вишневский сказал, что воздержится при голосовании, но впоследствии тоже внесет поправки.

Фракция "Справедливая Россия - За правду" выступила в поддержку проекта. Однако лидер справороссов Марина Шишкина заявила, что во фракции довольны не всем. В частности, СР считают, что недостаточно средств выделяется на развитие промышленности.

Спикер ЗакСа Александр Бельский ("Единая Россия") заявил, что представленный документ - "бюджет прорыва" и в то же время социальный бюджет.

За проект проголосовали 43 депутата, против - один. Пятеро парламентариев воздержались.

Сергей Еремеев