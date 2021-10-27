В Смольном оценили идею ввести обязательную вакцинацию сотрудников для ряда отраслей

Комитет по промышленности Петербурга допустил, что проработает вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса работников сфер, кроме услуг и питания, если соответствующее постановление выпустит главный санитарный врач города.

По данным комитета, на сопровождении ведомства находится 611 организаций, в том числе в сфере промышленности. Первым компонентом привиты 300 084 сотрудника, вторым - 298 438.

"Таким образом, иммунная прослойка с учетом переболевших составляет 94,6%", - утверждают в комитете.

25 октября представители торговых центров и сферы общественного питания обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой расширить список отраслей, которые должны обеспечить вакцинацию 80% сотрудников. Они указывали, что введение запрета на посещение предприятий без QR-кода наносит значительный урон экономике города, а требование вакцинировать сотрудников "не имеет никаких негативных экономических последствий".