СК проверяет картину петербургского художника на предмет оскорбления памяти погибших в ВОВ

Накануне вечером глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить картину одного из петербургских художников относительно возможного оскорбительного характера образов погибших в Великой Отечественной войне, о чем сказано в официальном сообщении от ведомства. По всей видимости, речь идет о работе художника Кирилла Миллера, выставленной в галерее "Свиное рыло" на набережной Фонтанки.

Днем 27 октября петербургский публицист Александр Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале переписку с художником Николаем Копейкиным, в которой тот рассказал о позднем визите представителей СК в "Свиное рыло". Из скриншотов переписки следует, что проверку картины Миллера инспирировал известный адвокат, бывший детский омбудсмен Павел Астахов.

"Бастрыкин дал распоряжение разобраться с Рылом. Только вот пришел. Допоздна протоколы писали", - сообщил публицисту Копейкин.