В Петербурге после пожара отреставрируют особняк Столыпиных

Особняк Л.Н. Симонова, не менее известный как особняк Столыпиных на Гагаринской улицы в Петербурге, отреставрируют за деньги налогоплательщиков, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Необходимость в восстановительных работах появилась после того, как в минувший уик-энд историческое здание охватил пожар.

"[Проект] предусматривает ремонт и реставрацию лицевых и дворовых фасадов особняка Симонова-Столыпиных, имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения. Застройщик – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". Проектную документацию подготовило ООО "Еврогрупп Спб"", - говорится в сообщении.

В начале XX века здание, построенное при Александре II, купил премьер-министр Петр Столыпин, надстроив его третьим этажом. Сейчас в нем функционирует частная школа.