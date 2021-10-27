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Новости 17:33

В Ленобласти по делу о мошенничестве арестовали муниципального депутата

фото ЗакС политика В Ленобласти по делу о мошенничестве арестовали муниципального депутата

Суд в Ленобласти отправил в следственный изолятор депутата МО "Приозерский муниципальный район", которого обвиняют в крупном мошенничестве в составе организованной группы. Общая сумма хищений, вменяемая фигуранту, составляет более 11 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Как утверждается в материале регионального издания 47news, речь идет о 58-летнем Сергее Галушко. 

По версии следствия, арестованный депутат заключал контракты с бизнесменами через муниципальное предприятие "ПРАУ". Предприниматели де-факто не исполняли контракты, а полученные деньги обналичивали. СК также полагает, что к хищения могут быть причастны сотрудники администрации Приозерского района.


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