Сенатор Львова-Белова согласилась с предложением Путина стать новым детским омбудсменом

Президент Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять вакантное место уполномоченного по правам ребенка в РФ, на что та ответила согласием, передает РИА "Новости".

37-летняя член Совфеда Львова-Белова, избравшаяся от Пензенской области, как дает понять сайт верхней палаты Федерального собрания, раньше работала исполнительным директором АНО "Квартал Луи".

Напомним, что должность осталась вакантной после того, как бывшая детский омбудсмен Анна Кузнецова, вошедшая в федеральный список единороссов, избралась в Госдуму.

фото: council.gov.ru