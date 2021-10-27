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К осени 2021 года в Петербурге приведут в порядок Дачное кладбище

фото ЗакС политика К осени 2021 года в Петербурге приведут в порядок Дачное кладбище

В течение ближайшего года в Кировском районе Петербурга проведут ремонтные работы на территории воинского захоронения "Дачное кладбище", передает пресс-служба Смольного. Об этом распорядился губернатор Александр Беглов, выслушав жалобы от местного жителя, который рассказал о подтоплениях на местности, плохом состоянии элементов благоустройства и нехватке современного освещения.

"Сегодня главная ответственность за сохранение памяти о героических защитниках Ленинграда, о страшных днях блокады города лежит на нас – современниках", - считает Беглов.

К октябрю будущего года губернатор обязал подчиненных провести комплексный ремонт объекта, предложив также установить мемориальные плиты с выгравированными на них именами военнослужащих, которые захоронены на кладбище.


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