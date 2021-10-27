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Новости 19:37

Здания Женского патриотического института на Васильевском займет учебный корпус ВШЭ

фото ЗакС политика Здания Женского патриотического института на Васильевском займет учебный корпус ВШЭ

Корпуса на 10 линии Васильевского острова, в которых раньше располагался Женский патриотический институт, ожидает масштабная реконструкция, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы. После проведения работ в них разместится учебный корпус Высшей школы экономики, которой комплекс сооружений, занимающий целый квартал, передали пятнадцать лет назад. Некоторые восстановительные работы на территории проводятся и в течение девяти последних лет. Они опираются на старые изображения и чертежи.

"Работы включают реставрацию Главного, Служебного, Южного корпусов, Лазарета и церкви святых Захария и Елисаветы. В ней, а также в Белом и Голубом зале, в Приемной и на лестничных клетках планируется воссоздать исторические интерьеры. Предусмотрена реконструкция Южного корпуса с обустройством внутреннего дворика и благоустройство сохранившейся части сада", - говорится в сообщении.

Помимо этого, проект предусматривает строительство трех новых корпусов, которым дали названия Административного, Аудиторного и Социального. В них, в числе прочего, создадут столовую, спортивный зал и подземную парковку. В целом учебный корпус будет рассчитан на обучение более 1200 студентов. Реконструкция финансируется из федерального бюджета. Комплекс зданий с более чем двухсотлетней историей входит в реестр культурно-исторических памятников регионального значения.


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