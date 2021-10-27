Вице-губернатор Пиотровский: Нерабочие дни помогут "разорвать вирусную цепочку"

Вице-губернатор Петербурга по культуре и спорту Борис Пиотровский 27 октября сообщил, что власти решили ввести нерабочие дни, чтобы "разорвать вирусную цепочку". Об этом он заявил во время обсуждения антикоронавирусных ограничений с руководителями ряда комитетов города в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".

Пиотровский сказал, что в нерабочий период должно резко уменьшится число заболевших. После этого постепенно будет вводиться использование QR-кодов, напомнил вице-губернатор. По его словам, это даст возможность подойти к Новому году без введения серьезных ограничений.

- Мы считаем, что короткий промежуток времени, когда мы будем ограничены в возможности посещать сферы услуг: рестораны и магазины - существенно повлияет на распространение коронавирусной инфекции, разовет эту вирусную цепочку, даст нам возможность выйти к Новому году без существенных ограничений. Если мы останемся с QR-кодами, то мы сможем сохранить открытыми магазины, мы сможем посещать рестораны и так далее, так далее, - сказал Пиотровский.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец добавил, что основная задача - предотвратить передачу вируса от одного человека к другому. Также ожидается увеличение числа привитых от коронавируса, заявил чиновник.

- За счет того, что мы будем проводить в течение нерабочих дней вакцинацию, [планируется] увеличить долю имунной прослойки для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, - сказал Лисовец.

Пока, по его словам, система здравоохранения справляется. Но надо не допустить критической ситуации в конце 2020 и начале 2021 годов - тогда практически вся плановая медицинская помощь была приостановлена, отметила глава комздрава.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября по всей России введены нерабочие дни. В это же время в Петербурге не будут работать кинотеатры, общепит, продовольственные магазины и другое. Открытыми останутся только театры, музеи, аптеки и продуктовые магазины.

София Саттарова