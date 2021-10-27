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Новости 20:58

Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на посетителя, повесившего в музее свой портрет

фото ЗакС политика Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на посетителя, повесившего в музее свой портрет

Администрация Государственного Эрмитажа направила в прокуратуру обращение по факту инцидента недельной давности, когда один из посетителей повесил свой портрет на стену в Военной галерее 1812 года и запечатлел вид преобразившейся стены на фото. О факте заявления стало известно "Фонтанке". На портрете гость музея предстал в старинном военном мундире.

Представители музея просят, в частности, проверить действия посетителя на предмет оскорбления памяти защитников Отечества.

По информации "Бумаги", эксцентричный поступок совершил молодой человек по имени Кирилл Смородин. После возникшего резонанса вокруг выходки он ограничил доступ к посвященному ей посту.


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