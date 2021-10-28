ФСО предлагает запретить ездить у Кремля на велосипедах, самокатах и роликах

ФСО подготовила проект приказа, согласно которому будет запрещено передвигаться на велосипедах, самокатах, роликах и других подобных средств передвижения по Александровскому саду и Красной площади, документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в правила посещения Московского Кремля. Действующий документ, среди прочего, запрещает ходить по газонам, распивать алкоголь, применять беспилотники, расклеивать плакаты, разводить огонь, использовать аудиотехнику со звукоусилителями, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах.

Ранее МВД и Минтранс разработали правила дорожного движения для самокатов и электроскутеров. Ведомства предложили ограничить скорость передвижения на них до 25 км/ч.