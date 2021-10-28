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Новости 11:04

В России впервые выявили свыше 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки

фото ЗакС политика В России впервые выявили свыше 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 40 096 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это первый раз за время эпидемии, которая длится полтора года, когда суточный прирост превысил отметку в 40 тысяч.

Нарастающим итогом выявлено 8 392 697 случаев заболевания. По официальным данным, на 28 октября от коронавируса умерли 235 057 россиян. 1 159 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки: это новый антирекорд.

В Петербурге заболели еще 3 186 человек. В Москве, где наибольшее число выявленных случаев COVID-19, заразились 8 440 человек за сутки, в Подмосковье - 2 639.


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