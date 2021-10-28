Руководство Колпинским районом временно поручили Логвиненко

Врио главы Колпинского района назначили заместителя руководителя районной администрации Юлию Логвиненко, сообщили в Смольном.

К исполнению обязанности главы она приступила в четверг, 28 октября. Анатолий Повелий, руководивший районом около 7 лет, оставил должность в связи с назначением на должность вице-губернатора.

Логвиненко была одним из пяти заместителей Повелия. В районной администрации она отвечает за взаимодействие с муниципалами, общий отдел, отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также отдел информатизации и связи.

Фото: пресс-служба Колпинского района