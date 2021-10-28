Муниципалы поселка Солнечное выступили против возможного сноса исторического здания

Глава поселка Солнечное Михаил Сафронов обратился к председателю комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) Сергею Макарову и главе Курортного района Александру Забайкину с просьбой не допустить возможный снос исторического здания магазина "Иаатинена".

Здание не так давно было обнесено железным забором. Участок, на котором оно расположено, находится в собственности частного лица. Жители поселка опасаются сноса здания и вырубки расположенных рядом сосен. Муниципалы выступили в их поддержку.

"Прошу Вас взять на личный контроль строительство на данных земельных участках для контроля исполнения собственником требований действующего законодательства, сообщить, согласован ли с КГИОП проект благоустройства данной территории, а также не допустить возможный снос здания магазина "Иаатинена", – говорится в обращении.

Магазин "Иаатинена" работал до Второй Мировой войны, когда поселок Солнечное еще находился на территории Финляндии. В советские времена в здании действовала база отдыха. Сначала она называлась "Оллила", затем — "Взморье".

Фото: vk.com/ Муниципальное образование Солнечное #solnechnoe