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Муниципал 12:46

Муниципалы поселка Солнечное выступили против возможного сноса исторического здания

фото ЗакС политика Муниципалы поселка Солнечное выступили против возможного сноса исторического здания

Глава поселка Солнечное Михаил Сафронов обратился к председателю комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) Сергею Макарову и главе Курортного района Александру Забайкину с просьбой не допустить возможный снос исторического здания магазина "Иаатинена".

Здание не так давно было обнесено железным забором. Участок, на котором оно расположено, находится в собственности частного лица. Жители поселка опасаются сноса здания и вырубки расположенных рядом сосен. Муниципалы выступили в их поддержку.

"Прошу Вас взять на личный контроль строительство на данных земельных участках для контроля исполнения собственником требований действующего законодательства, сообщить, согласован ли с КГИОП проект благоустройства данной территории, а также не допустить возможный снос здания магазина "Иаатинена", – говорится в обращении. 

Магазин "Иаатинена" работал до Второй Мировой войны, когда поселок Солнечное еще находился на территории Финляндии. В советские времена в здании действовала база отдыха. Сначала она называлась "Оллила", затем — "Взморье". 

Фото: vk.com/ Муниципальное образование Солнечное #solnechnoe


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