Непривитых от COVID-19 депутатов Госдумы будут переводить на удаленку

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии по регламенту проработать вопрос о переводе на удаленный режим работы депутатов, которые отказываются прививаться от коронавируса, передает "Коммерсантъ".

На заседании Госдумы 28 октября Володин заявил, что подавляющее большинство депутатов или привились, или переболели коронавирусом — 92%.

"[Предлагается поручить комиссии] выработать предложения, которые позволили бы тем депутатам, которые не приемлют прививаться и по каким-то причинам не делают прививку , работать на удаленке",— сказал Володин.

По его словам, отправленные на удаленку депутаты смогут голосовать или через фракцию, или через комиссию по регламенту, где депутат будет должен высказаться по тому или иному вопросу.

В России за последние сутки впервые выявили свыше 40 тысяч заражений коронавирусом.