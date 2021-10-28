Смольный готов потратить на праздничные открытки 1,9 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга 27 октября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку открыток к государственным праздникам в 2022 году. Максимальная стоимость контракта составила 1,9 млн рублей. Заявки будут принимать до 15 ноября.

Смольный планирует поздравления на шесть праздничных дат: День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День народного единства и Новый год.

Больше всего поздравительных наборов закажут к Новому году. К празднику потребуется 1050 комплектов. В каждый войдут открытка, вкладыш и конверт.

Еще 900 наборов закупят для приглашений на новогодний губернаторский прием. Их предполагаемая стоимость составила 405 тысяч рублей.

Меньше всего открыток потребуется на празднование Международного женского дня - всего 300 штук. Зато цена за один такой набор выше, чем у остальных, - 631 рубль за единицу. Чуть больше - 350 открыток - раздадут ко Дню защитника Отечества. На остальные даты закупят по 500 поздравительных наборов.

Все открытки должны изготовить на дизайнерской бумаге с жемчужным оттенком. Их проиллюстрируют изображениями праздничной атрибутики. Прикрепленные вкладыши сопроводят индивидуальным текстом.

Константин Леньков