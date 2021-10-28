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Новости 15:15

Смольный готов потратить на праздничные открытки 1,9 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный готов потратить на праздничные открытки 1,9 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга 27 октября разместила на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку открыток к государственным праздникам в 2022 году. Максимальная стоимость контракта составила 1,9 млн рублей. Заявки будут принимать до 15 ноября. 

Смольный планирует поздравления на шесть праздничных дат: День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День народного единства и Новый год. 

Больше всего поздравительных наборов закажут к Новому году. К празднику потребуется 1050 комплектов. В каждый войдут открытка, вкладыш и конверт. 

Еще 900 наборов закупят для приглашений на новогодний губернаторский прием. Их предполагаемая стоимость составила 405 тысяч рублей. 

Меньше всего открыток потребуется на празднование Международного женского дня - всего 300 штук. Зато цена за один такой набор выше, чем у остальных, - 631 рубль за единицу. Чуть больше - 350 открыток - раздадут ко Дню защитника Отечества. На остальные даты закупят по 500 поздравительных наборов. 

Все открытки должны изготовить на дизайнерской бумаге с жемчужным оттенком. Их проиллюстрируют изображениями праздничной атрибутики. Прикрепленные вкладыши сопроводят индивидуальным текстом.

Константин Леньков


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