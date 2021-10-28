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Новости 15:21

КГИОП обратился в полицию из-за сноса старинного флигеля на Выборгской набережной

фото ЗакС политика КГИОП обратился в полицию из-за сноса старинного флигеля на Выборгской набережной

Во дворах на Выборгской набережной осуществляется снос исторического здания из кирпича (дом 61, к. 4), сообщает строительное издание "Канонер". Флигель разрушают самовольно и без законных оснований, в связи с чем в проблему вмешались чиновники из КГИОП, пожаловавшиеся на исполнителей работ в полицию.

"В настоящее время КГИОП проводится работа по установлению лиц, допустивших нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия", - рассказала начальник управления организационного обеспечения и контроля комитета Юлия Богачева.

Дореволюционный корпус высотой в три этажа со двора примыкает к бизнес-центру "Акватория".


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