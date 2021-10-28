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Новости 17:11

Петербургское "Яблоко" подготовило закон об исключении понятия "иноагент" из российского права

фото ЗакС политика Петербургское "Яблоко" подготовило закон об исключении понятия "иноагент" из российского права

"Яблочники" из петербургского ЗакСа внесли на рассмотрение коллег законопроект, предусматривающий полное исключение понятия "иностранных агентов" из российского законодательства и разработанный экспертом Института прав человека Львом Левинсоном. Сейчас инициатива проходит юридическую экспертизу сотрудников Мариинского дворца.

"Почти каждую неделю мы видим, как хорошие люди с активной гражданской позицией и честные российские СМИ, и НКО вносятся Минюстом в дискриминационные списки "иноагентов". С этим произволом по лживому клеймению неугодных власти граждан и организаций нужно бороться в том числе в законодательном и юридическом поле", - считает депутат Борис Вишневский.

В партии надеются, что принятие законопроекта в ЗакСе, а затем в Госдуме позволит отменить или скорректировать свыше тридцати федеральных нормативных актов, оперирующих понятием иноагентов.

Отметим, что Минюст ведет три реестра иноагентов: это НКО, СМИ и незарегистрированные объединения. С середины лета один только перечень СМИ-иноагентов вырос в четыре с половиной раза. 


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Вишневский Борис Лазаревич 

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