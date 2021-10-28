На Васильевском острове стало больше пунктов вакцинации

В разговоре по видеосвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой петербургский губернатор Александр Беглов доложил, что в течение последних дней в городе открылось пять новых пунктов вакцинации от коронавируса. Два из них базируются в зданиях стоматологических клиник на Васильевском острове - на 8-й линии, 41, и на 21-й линии, 12. Оставшиеся три стали доступны в торговом центре на проспекте Большевиков, 32, в торговом центре на улице Типанова, 27, и в кронштадтском Доме быта.

"Также работают 45 мобильных прививочных бригад. Город делает все необходимое, чтобы те, кто не смог раньше пройти вакцинацию, сделали ее в предстоящие дни – с 30 октября по 7 ноября. Рассчитываю, что петербуржцы проявят себя ответственными людьми и не станут рисковать здоровьем и жизнью родных и близких", - сообщил Беглов федеральной чиновнице.

По сведениям губернатора, всего в его городе привились от коронавируса 1 млн 875 тысяч жителей. В радиоэфире 25 октября Беглов пообещал, что в ближайшее время чиновники откроют еще 20 стационарных прививочных пунктов.