Ленобласть потратит 11,5 млрд рублей на то, чтобы достроить проблемное жилье

В достройку проблемных жилых домов на территории Ленобласти вложат 11,5 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"Вопрос завершения строительства проблемного дома - это во многом вопрос финансирования. По договоренности, достигнутой в сентябре с Федеральным фондом, организация выделит 7,5 млрд рублей на завершение строительства домов из ЕРПО (Единый реестр проблемных объектов). Более того, правительство Ленинградской области привлекло 4 млрд рублей на завершение строительства", - расказали агентству.

Отметим, что с начала года в Ленобласти ввели в эксплуатацию девять "проблемных" жилых комплексов. Это ЖК "Карат" в Кингисеппе, "Землянино" в Янино, "Сокол", "Материк" в Мурино, "Дом на Коралловой" и "Северный вальс" во Всеволожске, ЖК "Галактика" в Новом Девяткино.

Во многом из-за роста цен на расходные материалы остаются в недостроенном состоянии еще 252 дома.