Смольный решил не поднимать цены на проезд в пригородных электричках в 2022 году

Комитет по тарифам решил не поднимать цены на в пригородных электричках Петербурга в 2022 году, сообщили в комитете.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" предлагала увеличить стоимость билетов в рамках инфляции. Однако комитет решил отклонить его, сославшись на снижение пассажиропотока в 2020 году и неисполнение инвестиционной программы.

Таким образом, цены на проезд в электричках в 2022 году останется на уровне 2021-го. Проезд в поездах категории "Стандарт" обойдется в 43 рубля за первые 20 км и 2 рубля 15 копеек за каждый последующий. За поездку в электричках класса "Комфорт" горожане заплатят 44 рубля за первые 20 км и 2 рубля 20 копеек за каждый километр после. Стоимость билетов на "Ласточку" также останется прежней и составит 50 рублей за первые 20 км, далее 2 рубля 50 копеек за километр. Также сохранится льгота для детей от 5 до 7 лет — скидка 50% на все пригородные поезда.