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Новости 12:02

Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали с мертвым лосем в багажнике

фото ЗакС политика Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали с мертвым лосем в багажнике

Полицейские задержали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с мертвым лосем в багажнике машины, передает ИА "Взгляд-инфо". В ГУ МВД по Саратовской области сообщили о возбуждении дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). 

Инспекторы комитета охотхозяйства и полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был Рашкин, и при осмотре в багажнике нашли разделанную тушу лося. Рашкин пояснил, что он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного и решили ее разделать. Также полицейские нашли топор и два ножа со следами крови.

Полицейские предложили Рашкину пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался. На него составили протокол по ст. 12.26 КоАП.


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