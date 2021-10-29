Депутата Госдумы Валерия Рашкина задержали с мертвым лосем в багажнике

Полицейские задержали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина с мертвым лосем в багажнике машины, передает ИА "Взгляд-инфо". В ГУ МВД по Саратовской области сообщили о возбуждении дела по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Инспекторы комитета охотхозяйства и полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был Рашкин, и при осмотре в багажнике нашли разделанную тушу лося. Рашкин пояснил, что он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного и решили ее разделать. Также полицейские нашли топор и два ножа со следами крови.

Полицейские предложили Рашкину пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался. На него составили протокол по ст. 12.26 КоАП.