Смольный подтвердил решение обратиться в полицию из-за новости ИА "Панорама"

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина подтвердила, что Смольный решил обратиться в правоохранительные органы из-за заметки в сатиристическом издании ИА "Панорама" о якобы повышении цен на проезд до 550 рублей, передает "Подъем".

"По факту распространения не соответствующих действительности сведений о работе предприятий и организаций Санкт-Петербурга в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 производятся необходимые меры реагирования в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ с привлечением правоохранительных органов", — говорится в ответе Карпушиной.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил о намерении обратиться в органы из-за заметки ИА "Панорама", которое делает выдуманные шуточные пародии на новости. По ошибке их неоднократно цитировали крупные СМИ и чиновники.