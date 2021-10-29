ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:04

Активисты вычерпали большую лужу в Приморском районе с помощью "губернатора"

фото ЗакС политика Активисты вычерпали большую лужу в Приморском районе с помощью "губернатора"

Петербургские градозащитники провели акцию, инсценировав объезд губернатора Александра Беглова, сообщили организаторы акции.

Активист, примеривший на себя образ Беглова, вычерпывал лужу ведром под аплодисменты прохожих. Так активисты привлекали внимание к проблеме непроходимых луж, которые образовываются на улицах Петербура. Например, на перекрестке Стародеревенской и Ситцевой улиц нет дождевой канализации, и там после осадков образовывается непроходимая лужа, рассказали активисты.

"Да, с помощью иронии мы привлекаем внимание общественности к недоработкам властей. Лучше смеяться над тем, на что без слез смотреть нельзя", - заявили организаторы акции.

фото предоставлено организаторами акции


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама