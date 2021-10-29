Активисты вычерпали большую лужу в Приморском районе с помощью "губернатора"

Петербургские градозащитники провели акцию, инсценировав объезд губернатора Александра Беглова, сообщили организаторы акции.

Активист, примеривший на себя образ Беглова, вычерпывал лужу ведром под аплодисменты прохожих. Так активисты привлекали внимание к проблеме непроходимых луж, которые образовываются на улицах Петербура. Например, на перекрестке Стародеревенской и Ситцевой улиц нет дождевой канализации, и там после осадков образовывается непроходимая лужа, рассказали активисты.

"Да, с помощью иронии мы привлекаем внимание общественности к недоработкам властей. Лучше смеяться над тем, на что без слез смотреть нельзя", - заявили организаторы акции.

фото предоставлено организаторами акции