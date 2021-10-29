Вишневский призвал СК отказаться от проверки по картине "Живые и мертвые" Миллера

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский направил обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с призывом отозвать поручение о проверке размещения в галерее "Свиное рыло" картины "Живые и мертвые" Кирилла Миллера. Обращение Вишневский опубликовал в своем Telegram-канале.

На картине Миллера изображены живые люди, которые несут в руках изображения разлагающихся людей. Следственный комитет сообщил, что проводится проверка "относительно возможного оскорбительного характера образов погибших в Великой Отечественной войне".

Вишневский в своем обращении Бастрыкину написал, что видел эту картину и считает, что "только в чьем-то воспаленном воображении" в ней "может померещиться что-то оскорбительное в отношении погибших в Великой Отечественной войне". Он настоятельно просит Бастрыкина отозвать поручение и сделать так, чтобы СК занялся проверкой реальных правонарушений. В пример депутат приводит сведения о якобы подставных членах УИК № 177 на выборах в Петербурге.