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Новости 18:55

Суд назначил другороссам штрафы по 20 тысяч рублей за баннер про МИД

фото ЗакС политика Суд назначил другороссам штрафы по 20 тысяч рублей за баннер про МИД

Дзержинский районный суд Петербурга 29 октября вынес постановление об административном штрафе в размере 20 тысяч рублей двум другороссам Никите Челышеву и Игорю Яковлеву за апрельскую акцию у представительства МИД, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин. 

Активистов признали виновными в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 

– Их никто не видел. Все это дело возбудили на основании материалов из интернета. Они в интернете увидели, что была акция, осмотрели камеры, сделали вывод, что это Челышев и Яковлев, хотя там ни на одной записи нельзя достоверно сказать, что это Челышев либо Яковлев, – заявил адвокат. 

Он пояснил, что качество записи не позволяет точно определить личность. Кроме того, административное дело не предусматривает такую процедуру, как отождествление личности по материалам с камер видеонаблюдения. Защита намерена обжаловать штраф в Городском суде. 

Напомним, в апреле 2021 года активисты незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" вывесили на фасаде представительства Министерства иностранных дел в Петербурге баннер с критикой ведомства и поставили рядом ростовую куклу с табличкой "Я — русский, меня предал Кремль". Акцию посвятили недостаточной, по мнению другороссов, активности министерства в вопросах помощи гражданам РФ за границей. 

Константин Леньков


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