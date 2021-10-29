Суд назначил другороссам штрафы по 20 тысяч рублей за баннер про МИД

Дзержинский районный суд Петербурга 29 октября вынес постановление об административном штрафе в размере 20 тысяч рублей двум другороссам Никите Челышеву и Игорю Яковлеву за апрельскую акцию у представительства МИД, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин.

Активистов признали виновными в нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

– Их никто не видел. Все это дело возбудили на основании материалов из интернета. Они в интернете увидели, что была акция, осмотрели камеры, сделали вывод, что это Челышев и Яковлев, хотя там ни на одной записи нельзя достоверно сказать, что это Челышев либо Яковлев, – заявил адвокат.

Он пояснил, что качество записи не позволяет точно определить личность. Кроме того, административное дело не предусматривает такую процедуру, как отождествление личности по материалам с камер видеонаблюдения. Защита намерена обжаловать штраф в Городском суде.

Напомним, в апреле 2021 года активисты незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" вывесили на фасаде представительства Министерства иностранных дел в Петербурге баннер с критикой ведомства и поставили рядом ростовую куклу с табличкой "Я — русский, меня предал Кремль". Акцию посвятили недостаточной, по мнению другороссов, активности министерства в вопросах помощи гражданам РФ за границей.

Константин Леньков