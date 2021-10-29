Новые поставки кончающегося в регионах "Спутника Лайт" ожидаются на ближайшей неделе

Минздрав сообщил о том, что популярная однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", запасы которой в ряде регионов исчерпаны или близки к исчерпанию, будет поставлена в течение считаных дней.

"В настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, соответственно в субъектах Российской Федерации вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата "Спутник Лайт". Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю", – гласит сообщение от пресс-службы министерства.

Отметим, что на неделе разработанная центром имени Гамалеи вакцина "Спутник Лайт", которую рекомендуют колоть людям, переболевшим коронавирусом или уже прививавшимся от него, закончилась в Петербурге, Воронежской области и Кургане.