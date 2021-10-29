ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:26

Членов ЛКСМ задержали после возложения цветов в честь Дня комсомола в Петербурге

фото ЗакС политика Членов ЛКСМ задержали после возложения цветов в честь Дня комсомола в Петербурге

Участников петербургского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи (молодежное крыло КПРФ) и других коммунистов вечером 29 октября задержали у памятника Комсомольцу на поспекте Стачек, сообщили ЗАКС.Ру очевидцы.

Лидер фракции КПРФ в ЗакСе Роман Кононенко рассказал, что присутствовал на этом мероприятии, но начала задержания не видел, поскольку уже ушел, посчитав, что акция завершена.

– Ребята в конце построились на ступеньках памятника и решили сфотографироваться. Они растянули баннер с надписью "Ленин, партия, комсомол". После этого появились сотрудники в большом количестве, экипированные. Когда возлагали цветы, никого из полицейских не было, – сообщил ЗАКС.Ру Конененко. 

Задержанный Владислав Карлов утверждает, что одного из участников акции полицейский ударил электрошокером. По его информации, в автозаки попали восемь человек.

– Я уже в конце подошел, представился, пытался поговорить с полицейскими, узнать, куда везут, – рассказал Коненко. – В очень грубой форме отвечали, что "все вопросы в пресс-службу". Рядом паренек тоже спрашивал, куда везут. На него полицейский замахнулся, хотел ударить, но не стал. 

Помимо Карлова также задержали Егора Михайлова, Викторию Северину, Анну Семочкину. Имена остальных задержанных ЗАКС.Ру не известны. Их доставили в 31-й отдел полиции.

Фото: vk.com/ СПб ГО ЛКСМ РФ | Ленинский комсомол


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама