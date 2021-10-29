Голикова: За год смертность в сентябре выросла на 18%

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, объявила о том, что в сравнении с сентябрем прошлого года смертность в России в сентябре нынешнего года выросла на 18,3%, передает "Интерфакс". Качественный скачок чиновница объясняет большим числом летальных исходов среди коронавирусных пациентов, тогда как "смертность от других заболеваний снизилась на 1,8%". Тенденция распространяется и на октябрь.

"По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - рассказала Голикова.

Тем временем, Росстат в новейшем докладе указывает, приводя абсолютные цифры, что в сентябре 2021 года от коронавирусной инфекции умерло 44 265 россиян, и это на 11,3% меньше, чем в августе. Кроме того, еще у 4 627 скончавшихся в сентябре россиян коронавирус стал сопутствующим заболеванием.