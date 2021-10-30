Чиновники накажут шесть баров Петербурга за работу в локдаун

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с Роспотребнадзором и полицией прошлись рейдом по барам города, проверяя, как они соблюдают запрет на ограничение работы заведений общепита в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщили в Смольном.

Чиновники проверили 18 ресторанов, кафе, кальянных и ночных клубов в Центральном, Петроградском и Приморском районах. Нарушения выявили в шести заведениях. Продолжили работать после полуночи, несмотря на запреты, клубы на Конюшенной площади и Большой Конюшенной улице, паб и кальянная на Большой Пушкарской улице. В двух заведениях на Садовой улице и проспекте Испытателей посетители курили кальян, персонал работал без масок, не было QR-кода и разметки, журналов дезинфекции.

Работу этих заведений приостановил Роспотребнадзор, заведения опечатали. Организациям грозит штраф до 300 тысяч рублей.