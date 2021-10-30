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Новости 13:08

Виктор Филинков объявил голодовку в День памяти жертв политрепрессий

фото ЗакС политика Виктор Филинков объявил голодовку в День памяти жертв политрепрессий

Фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков объявил голодовку, сообщила в Facebook его защитница Евгения Кулакова.

Свою голодовку Филинков приурочил ко Дню памяти жертв политических репрессий. В этот день в 1974 году началась голодовка узников лагерей в Мордовии: они протестовали против политических репрессий и бесчеловечного обращения с заключенными.

Филинков считает этот день важной датой, в которую стоит вспомнить "об ужасах прошлого", и нужно "знать симптомы отката цивилизации, ведь за ними последуют горе и смерть". Он возмущен работой правоохранительных и судебных органов в России и объявляет голодовку в знак солидарности с другими политзаключенными.

Филинков с августа находится в исправительной колонии № 1 Оренбурга. Там он подвергается давлению: администрация постоянно выдворяет его в штрафной изолятор или помещение камерного типа. Сейчас он переведен в одиночную камеру и не пересекается с другими заключенными. Филинков намерен продолжать голодовку, если его не переведут оттуда.

*признана террористической организацией и запрещена в России


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