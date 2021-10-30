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Новости 13:54

В Петербурге растет число пациентов с COVID-19 в реанимации

фото ЗакС политика В Петербурге растет число пациентов с COVID-19 в реанимации

В стационарах Петербурга в реанимацию переведены 746 петербуржцев с коронавирусом, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. Это на 28 больше, чем в отчете днем ранее.

Всего в больницах города на лечении от COVID-19 и пневмоний находятся 7 808 петербуржцев, 538 госпитализировали за последние сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 746 пациентов. Всего в Петербурге развернуто 9 488 инфекционных коек. 39 315 человек проходят лечение амбулаторно.

Закончили цикл вакцинации от коронавируса 1 894 327 человек. В Петербурге есть запас вакцины в 671 874 дозы.


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