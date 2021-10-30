СК возбудил уголовное дело из-за фотосессии с оголенными ягодицами на фоне Исаакиевского собора

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих) из-за фотографий девушки на фоне Исаакиевского собора в трусах с оголенными ягодицами, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, 30-летняя девушка сделала на фоне Исаакия "фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела" и поделилась ими в одном из мессенджеров. В СК убеждены, что она действовала "умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих".

Девушку задержали. СК решает вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинений.

Накануне суд в Москве по той же самой статье приговорил к 10 месяцам колонии блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Их обвинили в оскорблении чувств верующих из-за фотографии, которое пара разместила в соцсетях. На нем девушка в полицейской куртке сидела на корточках перед Бобиевым на фоне храма Василия Блаженного.