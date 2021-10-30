"Объясняет состоянием нервозности": Эрмитаж извинился перед посетителем, которому сломал нос сотрудник музея

Эрмитаж в своем телеграм-канале извинился перед посетителем, которому сотрудник музея сломал нос в потасовке на выходе из Главного штаба.

Об инциденте рассказала инстаграм-блогер Анастасия Миронова в сторис. Она рассказала, что охранник сломал нос сопровождавшему ее молодому человеку. На опубликованных ей кадрах видна кровь на асфальте. Также Миронова выложила фото медзаключения, в котором поставлен диагноз "закрытый многоскольчатый перелом костей носа со смещением".

В Эрмитаже подтвердили, что "произошел неприятный инцидент" и уточнили, что тот сотрудник - не охранник и "не занимается приемом посетителей" . По версии музея, посетитель пытался войти в музей через выход, и завязалась потасовка, в которой сотрудник ударил мужчину по лицу. Эрмитаж утверждает, что начал служебное расследование, и сотрудник "полностью признаёт свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия".

"Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и её влиянием на жизнь, в том числе – с новым режимом работы музея. <...> Эрмитаж приносит извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями этого происшествия", – сказали представители музея.