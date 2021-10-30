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Новости 17:57

Зюганов заявил, что КПРФ разбирается в истории с Рашкиным и мертвым лосем в его багажнике

фото ЗакС политика Зюганов заявил, что КПРФ разбирается в истории с Рашкиным и мертвым лосем в его багажнике

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия разбирается в ситуации с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, у которого полицейские в багажники нашли мертвого лося, передает РИА "Новости".

Зюганов дал понять, что пока не комментирует историю. По его словам, в партии "собираются все службы".

"Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберемся - прокомментируем", - сказал Зюганов.

Инспекторы остановили Рашкина на трассе в Саратовской области 29 октября. При осмотре в его багажнике обраружилась туша лося. МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашел лося в лесу.

 

фото: kremlin.ru


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