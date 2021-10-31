Цивилев попросил Совфед пролоббировать в ООН учреждение Всемирного дня пешехода

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился с официальным письмом к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, предлагая ей поддержать его идею введения Всемирного дня пешехода. Автор просит чиновницу ходатайствовать об этом в Организацию Объединенных Наций и полагает, что подходящей датой могло бы стать 31 октября как день появления семидесят лет назад дорожной разметки для пешеходов - "зебры".

"Как Вам известно, ООН уделяет много внимания вопросам безопасности дорожного движения, однако сегодня мы также видим колоссальное развитие средств индивидуальной мобильности, которые фактически вытесняют пешехода с его территории — тротуара, и делают его самым уязвимым участником дорожного движения", - пишет Цивилев.

Алексей Цивилев давно интересуется безопасностью дорожного движения: например, в предыдущем созыве ЗакСа он выступал за ограничения для пользователей электросамокатов.