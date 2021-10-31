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Новости 13:15

По итогам нового ночного рейда силовиков проблемы возникли у бара на Литейном

фото ЗакС политика По итогам нового ночного рейда силовиков проблемы возникли у бара на Литейном

В Петербурге продолжились ночные проверки питейных заведений на предмет соблюдения локдауна, который чиновники ввели для заведений общепита с 30 октября до 7 ноября.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в ночь на 31 октября чиновники и силовики наведались в одно из увеселительных заведений на Литейном проспекте, которое в нарушение закона принимало гостей. В администрации Центрального района сообщили, что нарушителям придется заплатить штраф.

Обслуживали посетителей также три кафе и бара поблизости, а на улице Рубинштейна участники инспекции обнаружили бар, ранее уже попадавшийся за нарушение антиковидных правил.

Регулярные строгие проверки кафе, баров, ресторанов и закусочных в ночи продолжатся до конца локдауна. Причем наведываться повторно будут в те точки, которые уже ловили на нарушениях в течение двух ночей, прошедших с начала нерабочих дней.


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