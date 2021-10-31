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Новости 16:16

В Смольном намерены вести маркетинговую кампанию вместе с "Мишлен"

фото ЗакС политика В Смольном намерены вести маркетинговую кампанию вместе с "Мишлен"

Недавнее получение московскими ресторанами "мишленовских звезд" вдохновило чиновников в Смольном, которые будут в своем сотрудничестве со знаменитым французским ресторанным гидом ориентироваться на столичные достижения, передает ТАСС.

"Мы находимся с "Мишлен" в постоянном контакте. Они традиционно "заходят" в страну через столицу. Результаты по Москве мы, конечно, ждали, они позитивные, и опыт наших московских коллег мы обязательно учтем, так как мы обсуждаем с "Мишлен" совместную маркетинговую кампанию. Но пока о сроках ее проведения рано говорить", - рассказал глава комитета по туризму Сергей Корнеев.

Упомянутая совместная кампания призвана повысить туристическую привлекательность города, в том числе через гастрономическую отрасль. По словам директора по развитию поварского учебного заведения SWISSAM International University Артема Клыкова, среди его коллег распространено мнение, что "Мишлен" детально займется Петербургом в ближайшие два года и, возможно, прославит его лучшие заведения.

Звезды "Мишлен", ставшие одной из самых престижных наград в гастрономической сфере, присуждаются заведениям общепита по всему миру с начала XX века. Критерии, по которым оценивают то или иное место, традиционное не раскрываются. Более того, эксперты посещают рестораны инкогнито. В октябре впервые гид впервые почтил звездами московские заведения.


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