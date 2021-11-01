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Новости 11:54

В России выявили еще 40,4 тысяч случаев COVID-19

фото ЗакС политика В России выявили еще 40,4 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 40 402 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за все время эпидемии выявлено 8 554 192 случая заболевания, из них свыше 312 тысяч — за неделю с 25 октября, включая нынешний понедельник. Выздоровели 23 187 человек за сутки.

По официальным данным, от коронавируса умерли 239 693 россиянина. 1 155 летальных исходов зафиксированы за последний день. Уровень суточной смертности от коронавируса свыше тысячи постоянно держится с 19 октября. 

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. Москва все еще на первом месте: там заболели 7 103 человека за сутки. Петербург на втором: заразились еще 3 250 человек. На третьем — Подмосковье, где заболели еще 2 866 человек.

 


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