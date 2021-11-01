Зюганов рассказал о проверке внутри КПРФ инцидента с Рашкиным и лосем

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что партия начала проверку случая с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, в багажнике машины которого полицейские нашли тушу лося, передает "Интерфакс".

По словам Зюганова, проверку поручили главе контрольной комиссии КПРФ Николаю Иванову, также этим вопросом занимается Юрий Синельщиков, возглавляющий комиссию по борьбе против политических репрессий.

"После того как они изучат, они доложат руководству партии - и тогда прокомментируем. Все остальные выводы, звучащие сейчас, недопустимы", — дал понять Зюганов.

Синельщиков "изучает все аспекты этого дела, законности, незаконности и прочего", добавил Зюганов. Он напомнил о задержаниях членов КПРФ на фоне протестов против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму. Зюганов оценил сложившуюся ситуацию как "массовую охоту на КПРФ".

Инспекторы остановили Рашкина на трассе в Саратовской области 29 октября. При осмотре в его багажнике обраружилась туша лося. МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашел лося в лесу.