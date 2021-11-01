Каждый десятый госпитализированный с COVID-19 житель Петербурга находится в реанимации

Смольный представил обновлённую сводку по количеству суточных госпитализаций жителей Петербурга с COVID-19, а также уточнил данные об их общем количестве.

Согласно эпидемиологической справке от 1 ноября, на развёрнутых 9488 ковидных койках находятся 7989 пациентов, из которых 747 пребывают в реанимации, а 379 подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки в петербургские стационары поступило 436 больных, выписались - 175.

Кроме того, 39 740 горожан лечатся амбулаторно. Коечный фонд свободен на 35,67%.

За последние 24 часа первичным компонентом вакцины привились 9730 жителей Северной столицы, завершили полный цикл - 966. С начала кампании курс вакцинации завершили 1,9 млн петербуржцев.