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Новости 13:38

В Смольном запретили использовать воздуходувы для уборки листвы вокруг домов из-за жалоб петербуржцев

фото ЗакС политика В Смольном запретили использовать воздуходувы для уборки листвы вокруг домов из-за жалоб петербуржцев

Глава жилищного комитета Виктор Борщев в обращении к главам администраций районов Петербурга указал, что использовать при уборке территорий вокруг домов воздуходувы запрещено, документ опубликовали активисты в сообществе "Деревья Петербурга" во "ВКонтакте".

В документе указано, что подметать территорию города нужно "способами, не допускающими запыленности воздуха".

"С учетом многочисленных обращений граждан в разные инстанции города по вопросу запрета применения воздуходувных устройств, <...> при уборке придомовых территорий <...> и территорий с усовершенствованным покрытием запрещается применение воздуходувных устройств с режимом работы на обдув", - заявлено в обращении.

При этом указывается, что допустимо применять воздуходувы при уборке газонов от опавшей листвы вдали от многоквартирных домов не ранее 10:00 в будни и 12:00 – в выходные.

 


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