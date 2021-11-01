Попова заявила, что коронавирусом после прививки заражаются до 5% россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24" заявила, что доля заболевших коронавирусом после полного цикла вакцинации составляет от 2% до 5%, фрагмент видео опубликовала телеведущая Наиля Аскер-заде в телеграм-канале.

Попова уточнила, что это считается "очень хорошим показателем для вакцины".

Пока заболеваемость коронавирусом в России бьет рекорды. Ежедневно заболевают, по официальным данным, более 40 тысяч человек, умирают – свыше тысячи. В Петербурге в реанимацию попал каждый десятый госпитализированный с COVID-19.