Марченко рекомендовали исключить из "Единой России"

Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии из-за того, что он голосовал против проекта бюджета на 2022 год.

В ЕР объяснили, что решение голосовать за бюджет в первом чтении было принято всей фракцией. Не поддержав проект, Марченко нарушил нормы устава и положения фракции о том, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии, поддерживать позицию фракции и голосовать в соответствии с ее решением, заявили в партии.

"После голосования он пояснил свои действия тем, что ему не дали возможности задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге. Это объект Минздрава, на отработку вопроса о нем было достаточно времени перед первым чтением и есть возможность внести поправки ко второму чтению. А не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы "Единой России" и поручения президента", – передала слова заместителя секретаря "Единой России" Евгения Ревенко пресс-служба партии.

В комиссии по этике подчеркнули, что ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов не общался с Евгением Марченко по вопросу строительства педиатрического центра.