ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:54

Смольный разработал новый стиль украшения Петербурга к Новому году

фото ЗакС политика Смольный разработал новый стиль украшения Петербурга к Новому году

Комитеты по культуре, по печати и по градостроительству совместно разработали брендбук для оформления Петербурга к Новому году, сообщил во "ВКонтакте" вице-губернатор Борис Пиотровский.

В брендбуке прописана общая концепция новогоднего оформления, возможные формы наружного украшения, варианты световых решений и применения растений, предложены рекомендации по декорированию балконов и витрин, ярмарок и новогодних лавок. Авторы концепции совместили символизм европейского Рождества со стилем Российской империи периода правления Петра I, которые отсылают к первым дворцам Петербурга и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Император ввел традицию отмечать Новый год, в 2022 году отмечается его 350-летие.

Обновление коснется как основных магистралей Петербурга, так и удаленных от центра районов. Вскоре город начнут украшать в рамках адресной программы.

 

фото: Борис Пиотровский / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама