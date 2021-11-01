В "Пассажиравтотрансе" пожаловались на безмасочников, блокирующих работу автобусов

В Петербурге автобусы вынуждены делать паузы в своей работе из-за безмасочников, игнорирующих антиковидные предписания Смольного об обязательном ношении СИЗ: движение транспорта блокируют до тех пор, пока нарушитель не надевает маску.

На петербуржцев, "тормозящих" автобусы из-за нежелания соблюдать антивирусные правила, жалуются в СПб ГУП "Пассажиравтотранс" отметили, что, согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга № 121. Перевозчики напомнили, что им запрещается пускать в салон граждан и осуществлять движение до тех пор, пока все пассажиры не будут в СИЗ.

В учреждении уточнили также, что начиная с прошлой недели чиновники начали проводить рейды по выявлению нарушителей на транспорте.

"Обращаемся к пассажирам с просьбой позаботиться о себе и окружающих и носить маски — это позволит снизить риски распространения инфекции. Невыполнение требования влечет административную ответственность", – цитирует "Петербургский дневник" сообщение пресс-службы "Пассажиравтотранса".