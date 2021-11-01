Единоросс Барышников выступил против мусорного завода в Петродворцовом районе

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Барышников ("Единая Россия") направил обращения к коллегам по парламенту с просьбой запретить строительство мусороперерабатывающего завода на территории Петродворцового района. Тексты обращений он опубликовал на своей странице "ВКонтакте" 30 октября.

Барышников обратился к каждому из депутатов петербургского ЗакСа с просьбой поддержать его инициативу о смене статуса производственной зоны "Ломоносовская" в Петергофе, где предполагается постройка завода. Сейчас на этом участке допускается строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, а также производственных объектов. Депутат предлагает поддержать предложение перевести ее в статус рекреационной зоны.

Он считает необходимым не допустить строительство мусоросжигающего завода в непосредственной близости к музею-заповеднику "Петергоф" и дворцово-парковому ансамблю "Сергиевка", которые входят в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Барышников уже обращался к коллегам из шестого созыва с подобной просьбой в феврале 2021 года.

В январе 2020 года жители Петергофа выходили на акции протеста после публикации комитетом по благоустройству списка потенциальных участков для размещения завода по переработке мусора по проекту территориальной схемы обращения с отходами. Среди предложенных мест оказалась территория недалеко от Ломоносова. На митинг вышло около 200 человек.

Константин Леньков