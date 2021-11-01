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Новости 17:33

Попова заявила, что может понадобиться больше нерабочих дней для улучшения ситуации с COVID-19

фото ЗакС политика Попова заявила, что может понадобиться больше нерабочих дней для улучшения ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила, что для улучшения ситуации с эпидемией может понадобиться больше нерабочих дней, чем неделя, передает "Интерфакс".

"Эффект от принимаемых мер, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации (инкубационный период штамма "дельта" — около недели — прим. ЗАКС.Ру), скорее всего, понадобится больше времени", — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в нерабочие дни снижается число обращений к медикам.

"Идет снижение обращений, а после праздников все те, кто ждал рабочих дней, оказываются в тяжелом состоянии на больничной койке. Не стоит пытаться ждать чего-то необычного, что само пройдет, что это грипп, ОРВИ или COVID-19, обращаться нужно немедленно и использовать эти дни, чтобы вакцинироваться", — призвала Попова.

Первым регионом, который продлил режим нерабочих дней, стала Новгородская область. Там нерабочими объявили дни до 14 ноября.

 


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