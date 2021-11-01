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Из-за "безмасочного" ажиотажа комитет по культуре Петербурга отозвал разрешения на уличные концерты

фото ЗакС политика Из-за "безмасочного" ажиотажа комитет по культуре Петербурга отозвал разрешения на уличные концерты

Петербургский комитет по культуре решил отозвать выданные ранее разрешения на проведение уличных концертов в период локдауна, делится "Фонтанка". Причина тому – несоблюдение участниками уже прошедших выступлений масочного режима.

"В целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов, комитетом было принято решение об отзыве ранее направленных согласований", – известили в пресс-службе ведомства.

На время локдауна комитет выдал согласования на выступления около 10 музыкантов: ключевое условие – на мероприятии должно присутствовать не более 40 человек.

Напомним, что ввиду повсеместно закрытых баров и ресторанов на минувших выходных по центральным улицам города гуляли толпы петербуржцев. При этом "точечные" концерты на Невском проспекте собирали сотни человек, большинство из которых игнорировали предписания о социальной дистанции и обязательном ношении СИЗ.

"Были или нет нарушения – это вопрос в правоохранительные органы, они следят за соблюдением мер и могут квалифицировать действие как нарушение", – резюмировали в пресс-службе комитета по культуре.


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