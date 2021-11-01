Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Юрия Клепикова.

Беглов назвал Клепикова "замечательным писателем, драматургом, сценаристом", который работал с лучшими режиссерами страны. По его словам, фильмы, к которым Клепиков писал сценарии, стали "портретом целого поколения" и вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

"Произведения Юрия Клепикова были наполнены жизненной правдой и тонкими человеческими отношениями. Он обладал великолепным чувством стиля и глубоким знанием русского языка. Его уход – большая потеря для отечественной литературы и кинематографа, для всей страны", — заявил Беглов.

Союз кинематографистов сообщил о смерти Клепикова 1 ноября. Среди фильмов, к которым Клепиков писал сценарии, — "Пацаны", "Мама вышла замуж", "История Аси Клячиной", "Восхождение" и многие другие.